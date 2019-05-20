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«Смотрите им в глаза»: Зеленский запретил в Украине свои портреты

20.05.2019 11:45
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«Смотрите им в глаза»: Зеленский запретил в Украине свои портреты

Выступая сегодня в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы в кабинетах чиновников нашей страны не было его портретов, передает replyua.net. По словам главы государства, президент не является иконой, чтобы вешать его изображения на стены. «Лучше повесьте портреты своих детей, и каждый день смотрите им в глаза», – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что во время сегодняшней инаугурационной речи Зеленский сообщил, что намерен распустить Верховной Рады восьмого созыва. Также он призвал назначить внеочередные парламентские выборы на 14 июля 2019 года.

Также сегодня президент Украины Владимир Зеленский показал первое фото в день вступления на наивысшую государственную должность. Так, сегодня перед инаугурацией Зеленский опубликовал снимок с женой Еленой в Instagram. «Новый этап. Мы готовы», — так подписал фото новоиспеченный политик. Кроме того, Зеленский объявил о намерении распустить парламент.




Теги: Донбасс, президент, портрет, Зеленский
 
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