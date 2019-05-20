Снова зальет всю страну: синоптики рассказали о погоде на этой неделе

20.05.2019 11:00

В ближайшие дни погодные условия в Украине не улучшатся. Как сообщает replyua.net, согласно данным Гидрометцентра, 20 мая, в понедельник, сильные дожди пройдут в западных и Одесской областях, на остальной территории установится ясная погода. Температура воздуха составит от 22 до 25 градусов, а на юге будет 24-29 градусов тепла.



21 мая, во вторник, грозовой циклон продвинется вглубь Украины, сухая погода ожидается только в Донецкая, Луганской и Харьковской областях. Существенное похолодание синоптики прогнозируют в западных регионах, где в дневные часы будет всего 17-20 градусов со знаком плюс. В остальных областях воздух будет прогреваться до 21-26 градусов тепла.



22 мая, в среду, дождь пройдёт на всей территории Украины, в отдельных областях прогнозируются сильные грозы. На западе будет всё также прохладно - не выше 20 градусов, в остальных областях синоптики обещают 21-24 градуса.

Источник: https://replyua.net