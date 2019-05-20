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Турчинов ушел на «вольные хлеба»: Порошенко подписал указ об увольнении

20.05.2019 09:45
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Турчинов ушел на «вольные хлеба»: Порошенко подписал указ об увольнении

Пока еще президент Украины Петр Порошенко поставил свою подпись под указом об увольнении Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, о чем говориться на сайте главы государства. 

Как пишет replyua.net, в указе от 19 мая говорится: «Освободить Александра Валентиновича Турчинова от должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины». 

Сам же Александр Турчинов написал заявление об отставке еще семнадцатого мая. В его заявлении отмечается: «В результате прекращения полномочий президента Украины, который назначил меня на должность, прошу вас рассмотреть вопрос о прекращении согласно закону Украины моих полномочий на посту секретаря СНБО. Принимая к вниманию продолжение вооружений агрессии России против Украины, я готов непосредственно к военной службе в любом военном подразделении или же военном формировании и в дальнейшем защищать нашу Родину». Напомним, сегодня ранее мы уже сообщали об увольнении Петром Порошенко с занимаемой должности главы АП Игоря Райнина, а также уходе с поста представителя Украины в ТКГ Евгения Марчука.



Теги: Донбасс, Турчинов, увольнение, Порошенко
 
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