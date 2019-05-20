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У Путина пояснили роль Медведчука в Украине при президенте Зеленском

20.05.2019 18:25
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У Путина пояснили роль Медведчука в Украине при президенте Зеленском

Вопрос обмена пленными между Украиной и Россией Владимир Путин продолжит обсуждать с Виктором Медведчуком и после ухода Петра Порошенко с поста. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "Диалог.UA".
Ранее власти Российской Федерации неоднозначно отреагировали на инаугурацию нового президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что Киев не получит поздравлений из Кремля. Президент России Владимир Путин продолжит взаимодействие со своим кумом и председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком относительно обмена пленными с Украиной. Песков подчеркнул, что инициативы Медведчука являются правильными и в Кремле их поддерживают. Кроме того, Путин продолжит вести диалог со своим кумом относительно обмена пленными даже при президенте Зеленском. Ранее Медведчук сам подтвердил, что продолжит заниматься вопросом возвращения пленных из Донбасса независимо от позиции новоизбранного президента Владимира Зеленского.



Теги: Донбасс, президент, Путин, роль, Медведчук, Зеленский
 
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