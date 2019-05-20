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У Зеленского не исключили подписание соглашения с МВФ о новой программе

20.05.2019 17:45
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У Зеленского не исключили подписание соглашения с МВФ о новой программе

После выборов в Верховную Раду команда президента Украины Владимира Зеленского не исключают возможности достижения договоренностей с МВФ о новой программе финансирования.

Как передает replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина», об этом заявил советник главы государства по макроэкономической политике, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. 

«После выборов в парламент, думаю, возможно открыть уже новую программу. Согласно моим прогнозам, в июне-августе начнется переговорный процесс по поводу либо открытия новой, либо пересмотра старой программы», – сказал Устенко. Также он добавил, что что не исключает возможность продления и пересмотра параметров текущей программы финансирования.

«Я рассматриваю два сценария развития событий: программу будет закрыта и затем начнется новая, второй – пересмотрят параметры текущей и продлят ее. Но, первый – основной», – пояснил советник Зеленского.



Теги: Донбасс, МВФ, соглашение, Зеленский
 
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