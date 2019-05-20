В БПП прокомментировали заявление Зеленского о роспуске ВР

20.05.2019 15:15

Сегодняшнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады не означает ее роспуск, так как для этого нужен указ президента. Как передает replyua.net, об этом заявили во фракции «Блок Петра Порошенко».



«Вероятно, стране придется готовиться к выборам, с учетом того, что такой указ будет подписан и обнародован. Дело в том, что само по себе заявление президента Зеленского с трибуны не запускает избирательный процесс, его запускает официально подписанный и опубликованный указ президента о назначении досрочных выборов», - сказал народный депутат из фракции БПП Иван Винник. По его словам, дискуссия, которая касается законности в данном случае не имеет никакого отношения к выборам, которые могут состояться 14 июля.



Напомним, что на торжественном заседании Верховной Рады Украины Владимир Зеленский, принявший присягу и вступивший в должность президента, объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов через два месяца. Кроме того, новый глава государства перечислил задания парламента на два месяца, которые остались до досрочных выборов.