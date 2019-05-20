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В Украине хотят обязать банки возвращать украденные с карт деньги: что известно
Национальный банк Украины намерен принять ряд мер для усиления защиты прав пользователей платежных карт.
Об этом сообщается на официальном сайте НБУ. Отмечается, что будут установлены дополнительные требования, касающиеся обжалования клиентами переводов средств, которые они не совершали.
Основные из них такие:
1) банк-эмитент должен восстановить состояние счета клиента, после получения уведомления, не позднее следующего рабочего дня;
2) если банком доказано, что действия или бездействие пользователя привели к потере, незаконному использованию ПИН-кода или другой информации, позволяющей инициировать платежные операции - в таком случае клиент сам несет все убытки, связанные с переводами;
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3) банк может не возвращать пользователю сумму в размере 20 необлагаемых минимумов (около 350 гривен), если оспариваемый перевод был осуществлен с использованием утерянной/украденной платежной карты. При этом клиент сообщил в банк о потере только после проведения операции.
Кроме того, НБУ намерен осовременить систему получения пользователями платежных карт. В частности, планируется обязать банк в договоре с пользователем указывать порядок их выдачи, а также разрешить доверенному лицу клиента получать карту в банке без права ее использования. Кроме того, будут предусмотрены права физлица, осуществляющего независимую професиональную деятельность, на использование корпоративной карты.
Источник: antikor.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, деньги, банк, возвращение
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