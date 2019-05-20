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В Украине введут новые правила фотографирования на документы

20.05.2019 11:15
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В Украине введут новые правила фотографирования на документы

В МВД и Государственной миграционной службе инициируют пересмотр стандартов фотографирования на документы, чтобы предоставить возможность лицам, принадлежащим к различным религиозным течениям, фотографироваться на документы без уязвления их религиозных убеждений.

Как отметили в МВД, в ведомство поступают многочисленные обращения от представителей разных вероисповеданий, которые сталкиваются с проблемой при фотографировании для оформления паспортов гражданина Украины и загранпаспортов, видов на постоянное или временное проживание, удостоверений беженцев.

Камнем преткновения было, в частности, то, что фотографирование для документов в Украине осуществляется только без головных уборов, и правило не менялось с 90-х. Госстандарт противоречит вероисповеданию отдельно взятых граждан.

В Министерстве уточнили, что уже включили изменение стандарта в план своей работы.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Украина, Донбасс, документы, фото
 
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