Зеленский повздорил с Ляшко во время торжеств по поводу инаугурации

20.05.2019 13:30

Во время первого обращения президента Украины Владимира Зеленского к украинцам у него произошла перепалка с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко. Отмечается, что спор разгорелся в сессионном зале Верховной Рады во время торжеств по поводу инаугурации.

Глава государства, говоря о деоккупации Крыма и Донбасса, перешел на русский язык и отметил:

«Мы потеряли людей, их сознание. Власть ничего не сделала, чтобы вернуть их сознание».

В то же время, Ляшко возмутило, что Зеленский перешел с государственного языка на русский, и он сделал президенту замечание. Однако, Зеленский жестко ответил:

«Они понимают и украинский, и русский. Спасибо, господин Ляшко, что продолжаете делить украинцев. Українець — це не в паспорті, а в серці».

Источник: https://donpress.com