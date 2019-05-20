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Зеленский повздорил с Ляшко во время торжеств по поводу инаугурации

20.05.2019 13:30
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Зеленский повздорил с Ляшко во время торжеств по поводу инаугурации

Во время первого обращения президента Украины Владимира Зеленского к украинцам у него произошла перепалка с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко. Отмечается, что спор разгорелся в сессионном зале Верховной Рады во время торжеств по поводу инаугурации.

Глава государства, говоря о деоккупации Крыма и Донбасса, перешел на русский язык и отметил:

«Мы потеряли людей, их сознание. Власть ничего не сделала, чтобы вернуть их сознание».

В то же время, Ляшко возмутило, что Зеленский перешел с государственного языка на русский, и он сделал президенту замечание. Однако, Зеленский жестко ответил:

«Они понимают и украинский, и русский. Спасибо, господин Ляшко, что продолжаете делить украинцев. Українець — це не в паспорті, а в серці».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, инаугурация, Олег Ляшко, Зеленский
 
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