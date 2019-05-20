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Зеленский рассказал, на что готов пойти ради мира в Донбассе

20.05.2019 13:15
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Зеленский рассказал, на что готов пойти ради мира в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на все ради прекращения огня на Донбассе.

Об этом он заявил во время инаугурации, которая проходила на торжественном заседании ВРУ,

Зеленского заявил, что прекращение огня в Донбассе сейчас является первоочередной задачей.

«Меня часто спрашивали, на что я готов ради прекращения огня. Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей? На что? Могу заверить: для того, чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все. Я точно не боюсь принимать сложные решения. Я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и, если надо, я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир», - сказал он.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, Зеленский
 
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