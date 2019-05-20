Зеленский рассказал, на что готов пойти ради мира в Донбассе

20.05.2019 13:15

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на все ради прекращения огня на Донбассе.

Об этом он заявил во время инаугурации, которая проходила на торжественном заседании ВРУ,

Зеленского заявил, что прекращение огня в Донбассе сейчас является первоочередной задачей.