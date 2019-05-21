«Ахметов перекрыл финансирование»: Ляшко окончательно слетел с катушек, устроив переполох на Банковой

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Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко оскандалился в сети, приехав к Владимиру Зеленскому на велосипеде
Политолог Юрий Романенко прокомментировал поступок эпатажного депутата на своей странице в Facebook. По его наблюдениям, политик демонстрирует небывалую для него прыть, пишет Политека.
21 мая Олег Ляшко приехал в Администрацию Владимира Зеленского на велосипеде, стоимость которого оценили в 10 тысяч долларов. Депутат возмутился отсутствием парковки для велосипедов. В итоге он бросил своего «железного коня» на произвол судьбы.
«Надеюсь, что велосипед никто не украдет. Я его здесь оставлю. Ребята, смотрите, чтобы никто не украл. Хотите покататься – пожалуйста, только поставьте потом обратно», — заявил Ляшко и пошел внутрь.
«Ляшко приехал на Банковую на велосипеде. Готов, говорит, идти на выборы. Хочет открытости. Надеется, что совещания на Банковой будет в прямом эфире. Ну и прочий бред в стиле Ляшко. Ничего, ещё 2 месяца и будет в Конча-Заспу на велосипеде каждый день ездить. Сначала в Конча-Заспу, а потом, когда деньги закончатся, на площадь Победы, где расположен цирк, который будет основным местом работы после потери мандата», — предсказал эксперт судьбу Олега Ляшко.
Позже стало известно, что лидер «Радикальной партии» начал снимать происходящее в Администрации Владимира Зеленского на телефон и очень возмутился, когда его не пустили в одно из помещений. Юрий Романенко напомнил, что при президенте Петрое Порошенко нардеп не рвался вести прямые эфиры и разоблачать коллег:
«Неудержимый Олег Ляшко бегает с телефоном по АП. При Порошенко он такой смелый не был. Не было желания открыть грязные схемы, коррупцию, трансляции повести. Смелость спала крепко в Конча Заспе. Киевский цирк с нетерпением ждёт своего героя».
Пользователи социальной сети осудили Олега Ляшко за излишне вызывающее поведение. Некоторые предположили, что народного депутата перестал спонсировать олигарх Ринат Ахметов, вынудив на решительные действия для привлечения электората:
«Очкует, что спонсор на досрочные выборы инвестиций не отслюнявит»; «Шоу ЛяшкоНосиков — «Топаз дай команду отрыть двери»; «И вот никакой открытости)»; «Видно Ахметка финансирование перекрыл»; «шо ахметов с довольствия снял?»; «После Голобородько Кличко освоил велик,теперь Ляшко сплагиатил.Но…всех переплюнул Порох — засветился в open space — постарался опередить Зеленского».
Теги: Донбасс, Ахметов , скандал, финансирование, велосипед, Олег Ляшко
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