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Фото Геращенко за спиной Зеленского на инаугурации взорвало Сеть: нардеп рассказала, что ее "ошарашило"

21.05.2019 17:04
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Фото с гримасой заместителя главы Верховной Рады Ирины Геращенко во время выступления президента Украины Владимира Зеленского стало вирусным и вызвало ажиотаж в социальных сетях, пишет Диалог.UA.
Во время инаугурационной речи один из фотографов сделал фотографию Геращенко на фоне вступившего в должность президента Владимира Зеленского. При этом мимика Геращенко символизирует крайнюю степень удивления. "Твое лицо, когда Раду распускают, а ты распускаться совсем не готова. Прям вообще не готова. Ни капельки!" - комментирует снимок известный журналист Василий Апасов, намекая на реакцию Геращенко по поводу роспуска украинского Парламента. Пользователи бросились активно комментировать фотографию, а сама Геращенко рассказала, о чем она задумалась во время инаугурации Владимира Зеленского 20 мая.
Ирина Геращенко рассказала, о чем она задумалась, глядя на лицо Ляшко.



Теги: Донбасс, Рада, лицо, Геращенко, Зеленский
 
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