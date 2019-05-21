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Эксперты назвали вероятный состав новой Верховной Рады

21.05.2019 15:30
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Эксперты назвали вероятный состав новой Верховной Рады

В новый состав Верховной Рады Украины имеют высокий шанс войти такие политические партии, как "Слуга народа" новоизбранного президента Владимира Зеленского (34,7%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука (15,1%), "Батьківщина" Юлии Тимошенко (9,5%) и Блок Петра Порошенко "Солидарность" (8,9%), сообщает Обозреватель.
Все остальные партии скорее всего не смогут преодолеть 5% барьер для прохождения в парламент. Об этом свидетельствуют итоги опроса Международного исследовательского центра BURI.
В частности, Радикальная партия Олега Ляшко наберет 4,9%, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и Дмитрия Добродомова – 4,6%, "Сила и честь" Игоря Смешко – 3,9%, "Свобода" Олега Тягнибока – 2,3%, "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" (Евгений Мураев, Александр Вилкул, Вадим Новинский) – 2%.
Следует отметить, что в опросе приняли участие и несколько совсем недавно созданных политических партий, в том числе "Голос" лидера "Океана Єльзы" Святослава Вакарчука (1,1%), "Стратегия успеха в Украине" премьер-министра Украины Владимира Гройсмана (0,9%) и "Гражданская платформа" Надежды Савченко (0,8%).



Теги: выборы, прогноз, Верховная Рада
 
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