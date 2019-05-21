Названа официальная причина роспуска Рады

21.05.2019 18:15

Причиной, которая будет указана в указе президента о роспуске Верховной Рады, будет отсутствие коалиции в парламенте. Об этом сказал советник президента по юридическим вопросам Андрей Богдан, передает Корреспондент.

По его словам, президент Владимир Зеленский в своем указе о роспуске парламента будет опираться на нормы Конституции.

"Пункт первый статьи 90 Конституции Украины - это отсутствие коалиции в Верховной Раде", - сказал он, отвечая на вопрос, какая причина будет указана в указе президента о роспуске Верховной Рады.

"Указ президента не может основываться на любых решениях любых судей. В данном случае - это будет оценка правовой ситуации, сложившейся в Верховной Раде. Этот указ будет основываться исключительно на Конституции Украины", - добавил Богдан.

Ранее лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что досрочные выборы Верховной Рады могут состояться 21 июля.