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Недолго Кремль радовался: Зеленский сразу же нанес превентивный удар по Путину

21.05.2019 11:52
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Недолго Кремль радовался: Зеленский сразу же нанес превентивный удар по Путину

Вчера, 20 мая, после инаугурации президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с иностранными делегациями.

В частности, состоялась встреча с представителями Белого дома, передает "Диалог.UA".

Владимир Зеленский во время разговора отметил, что США - очень серьезный и мощный партнер Украины и прежде всего - в противостоянии со стороны российского агрессора Путина. Президент призвал Вашингтон ужесточить санкции против РФ. Глава государства подчеркнул, что "самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму" Киеву будет крайне тяжело. "Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ", — добавил Владимир Зеленский. Президент надеется, что уже в ближайшее время у него состоится встреча с лидером США Трампом.



Теги: Украина, США, Донбасс, Путин, инаугурация, Дональд Трамп, санкции, РФ, Зеленский
 
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