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Переговоры по Донбассу в Минске перенесли

21.05.2019 17:51
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Переговоры по Донбассу в Минске перенесли

Заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе перенесли на 5 июня. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси на своей странице в Twitter, пишут Донецкие новости.
«Вниманию СМИ: по сообщению Специального представителя Действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ посла Сайдика, согласно достигнутому взаимопониманию участников, заседания ТКГ и ее рабочих групп переносятся на 5 июня 2019 г.», – говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, переговоры, перенос, Минские договоренности
 
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