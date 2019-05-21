Переговоры по Донбассу в Минске перенесли

21.05.2019 17:51

Заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе перенесли на 5 июня. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси на своей странице в Twitter, пишут Донецкие новости.

«Вниманию СМИ: по сообщению Специального представителя Действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ посла Сайдика, согласно достигнутому взаимопониманию участников, заседания ТКГ и ее рабочих групп переносятся на 5 июня 2019 г.», – говорится в сообщении.