Президент Зеленский подписал свой первый указ

21.05.2019 10:09

Президент Украины Владимир Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Соответствующий указ № 300/2019 был обнародован 20 мая на сайте главы государства.

В тексте сказано:

«В связи с вступлением 20 мая 2019 года на пост Президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины».

Как сообщалось ранее, 20 мая Зеленский принял присягу и стал шестым президентом Украины.

Источник: donpress.com