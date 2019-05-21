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Президент Зеленский подписал свой первый указ

21.05.2019 10:09
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Президент Зеленский подписал свой первый указ

Президент Украины Владимир Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Соответствующий указ № 300/2019 был обнародован 20 мая на сайте главы государства.

В тексте сказано:

«В связи с вступлением 20 мая 2019 года на пост Президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины».

Как сообщалось ранее, 20 мая Зеленский принял присягу и стал шестым президентом Украины.

Источник: donpress.com



Теги: Украина, Донбасс, указ, Конституция, ВСУ, Зеленский
 
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