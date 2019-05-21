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Резонансное ДТП с Зайцевой: запущено расследование по новому скандальному обвинению

21.05.2019 14:32
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Резонансное ДТП с Зайцевой: запущено расследование по новому скандальному обвинению

Харьковская местная прокуратура №1 возобновила расследование уголовного производства в отношении экспертов, которые исследовали обстоятельства резонансного смертельного ДТП на улице Сумской в Харькове.
Об этом сообщила в Facebook журналистка Татьяна Доцяк со ссылкой на постановление опубликованную адвокатом осужденного Геннадия Дронова Сергеем Перепелицей, пишет Апостроф.
"Дело экспертов института Бокариуса, которые делали исследования по делу Зайцевой-Дронова, снова расследовать. Не только мы с вами подумали, что за три недели прочитать, вникнуть в суть дела и провести следственные действия невозможно. К такому выводу неожиданно пришел и прокурор - следователь закрыл дело преждевременно, ведь даже не допросил экспертов и не провел следственные действия, поэтому и возобновил расследование", - написала Доцяк.
По ее словам, теперь делом заниматься следственное управление Национальной полиции Харьковской области. Статья та самая "Введение в заблуждение суд, заведомо ложные показания, заключение эксперта..."
Так, адвокат Дронова Сергей Перепелица пытается привлечь к ответственности экспертов научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бокариуса, которые делали экспертизы по делу Зайцевой и Дронова, и "не смогли вычислить скорость Лексуса Зайцевой, установить границы перекрестка и допустили ошибки в исследованиях".
"На самом деле, уважаемые люди уже не раз мне говорили, что институт Бокариуса - такая клоака, в которой могут написать вывод такой, как вам надо, за соответствующее вознаграждение. И никто никогда их к ответственности не привлекал. Потому что тогда нужно привлекать всю цепочку - следователей, прокуроров и так далее", - написала в частности журналистка.



Теги: Донбасс, Харьков, обвинение, ДТП
 
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