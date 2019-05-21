Стало известно, когда состоятся досрочные парламентские выборы

21.05.2019 15:14

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры фракций Верховной рады договорились о дате проведения досрочных выборов народных депутатов 21 июля 2019 года. Об этом заявил лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко, пишет ДонПресс.

«Консультации прошли. Ориентировочно выборы на 21 июля. Но мы должны изменить избирательное законодательство», — отметил лидер партии.

Также главный радикал сообщил, что президент направит Парубию письмо для проведения внеочередного заседания Рады для принятия важных для страны законов.