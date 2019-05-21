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Стало известно о гибели бойца ВСУ в аварии под Харьковом

21.05.2019 12:08
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Стало известно о гибели бойца ВСУ в аварии под Харьковом

19 мая на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" произошла авария, в результате которой погиб водитель одного из ТС, и серьезно пострадали три его пассажира.

Об этом сообщает Нацполиция региона, передает apostrophe.ua.

Так, 25-летний водитель "Subaru" во время движения не придерживался безопасного интервала, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем "Mercedes-Benz", под управлением 61-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель "Subaru" погиб, а трое пассажиров данного авто доставили в больницу.

Как сообщает издание NewsRoom, за рулем легковушки находился 25-летний солдат 92-й отдельной механизированной бригады, а его пассажирами были трое сослуживцев. Водитель погиб на месте, а другие бойцы получили травмы средней и легкой степени тяжести и были доставлены в Военно-медицинского клинического центра Северного региона. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Следователи полиции открыли уголовное производство по статье 286 УК Украины ("нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека"). Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.



Теги: Донбасс, Харьков, травмы, авария, полиция, уголовное дело, гибель, ДТП, больница, ВСУ
 
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