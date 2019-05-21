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Зеленский сделал экстренное заявление о сделке с Порошенко: «Это самое ценное»
Президент Владимир Зеленский решил сотрудничать со своим предшественником Петром Порошенко ради спасения украинцев
Такое решение 21 мая новый глава государства принял во время встречи с лидерами парламентских фракций. Подробности пресс-служба президента сообщила на официальном сайте, пишет Политека.
Владимир Зеленский заявил, что собирается встретиться с пятым президентом Украины Петром Порошенко, который со вчерашнего дня лишился своих полномочий. Новый президент рассчитывает обсудить с представителями команды экс-гаранта проблему освобождения украинцев из российского плена.
«На встрече поднимали вопрос освобождения украинцев из российского плена. Владимир Зеленский предложил провести отдельный разговор с представителями команды предыдущего главы государства по этому вопросу», – говорится в сообщении.
Пользователи социальной сети поддержали решение Владимира Зеленского. Пусть многие с неприязнью отзываются о Петре Порошенко, но считают важным сделать все необходимое, чтобы вернуть политзаключенных и военнопленных в Украину. Так Валентина Мельник уверена, что захваченные Россией украинцы не должны страдать из-за распрей внутри власти:
«А почему бы и нет? Пацаны там должны сидеть что ли? Тут все такие воины классные,что только горазды писать в интернете. Пускай меняет всех на всех и заканчивает войну. А если не нравится,то 15 процентов госовавших за Пороха,которые реально находятся в стране,то пускай они идут и воюют, Херосы вы наши. А то многие тут возникают мол не надо менять,не надо идти на уступки,нельзя договариваться с агрессором. Вы,чучела, пишете это сидя дома на диване. Чего же тогда не идете воевать? Или нравится прикрываться чужими спинами».
Другие пользователи разделили позицию Валентины Мельник: «Есть шанс, — нужно организовывать обмен !!! Это самое ценное — человеческие жизни, истребленные войной и неуклюжей политикой власти!»; «Обмен Пороха на Сенцова»; «Это правильно. Решать вопросы жизни и смерти, а не упражняться в болтовне».
Тем временем, государственное бюро расследований открыло уголовное производство против Петра Порошенко. Речь идет о его действиях на посту президента во время громких столкновений 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, когда российские пограничники задержали украинских военных. Об говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Заявление на Петра Порошенко написал бывший заместитель главы Администрации Президента Виктора Януковича — Андрей Портнов.
Теги: Донбасс, сделка, Порошенко, Зеленский
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