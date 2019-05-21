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Зеленский уволил Муженко: названо имя нового главы Генштаба ВСУ
21.05.2019 21:03
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба — Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Об этом сказано в указе главы государства от 21 мая, пишет ДонПресс.
При этом еще одним указом Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба — Главнокомандующим Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что Руслан Хомчак — это украинский военачальник, начальник штаба — первый заместитель командующего Сухопутными войсками Украины с 2016 года, генерал-лейтенант, командир оперативного командования «Юг».
Теги: Донбасс, увольнение, Генштаб, ВСУ, Муженко, Зеленский
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