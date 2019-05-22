Доставайте футболки и зонты: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

22.05.2019 12:29

В ближайшие дни в Украине ожидается повышение температуры, однако дожди пока не прекратятся. Как информирует replyua.net, в Гидрометцентре рассказали, что 22 мая, в среду, грозовые дожди пройдут практически во всех регионах, а в большинстве областей будет до 23 градусов тепла, за исключением запада, где все еще прохладно – около 17-19 градусов.



23 мая, в четверг, погода картина практически не изменится. Синоптики предупреждают, что прогнозируется повышение температуры в южных областях до 26 градусов, а дожди пройдут по всей стране.



24 мая, в пятницу, синоптики настоятельно рекомендуют жителям всех регионов захватить зонты – в большинстве областей ожидаются сильные ливни с грозами. На юге и востоке в этот день столбики термометров поднимутся днем до 23-25 градусов тепла, а ночью опустятся до 12-15 с отметкой плюс. В центре и северных регионах Украины днем ожидается 21-23 градуса, а после захода солнца температура воздуха упадет до 11-13 градусов. В выходные отдохнуть на природе не получится – грозовой циклон не собирается покидать Украину.



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