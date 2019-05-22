«Господин Ляшко, ваши трюки больше не работают»: радикал осрамился перед Зеленским

22.05.2019 16:00

В сети возмутились неожиданным выпадом Олега Ляшко против президента Владимира Зеленского

Эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен уверен, что лидер «Радикальной партии» использует главу государства для достижения своих целей. Об этом он заявил в видео-интервью Politeka.

21 апреля Олег Ляшко устроил переполох в Администрации президента на Банковой. Он начал вести прямую трансляцию и поскандалил с охраной, требуя открытой консультации по роспуску Верховной Рады.

Как считает специалист, эпатажный поход Олега Ляшко на консультацию с Владимиром Зеленским имеет коварную причину. Политик решил засветиться в информационном поле. Борис Тизенгаузен подчеркнул — план радикала сработал очень хорошо. Ведь 21 мая о его выходках говорили все.

«Он же и при предыдущем президенте играл от оппозиции, троллил прошлого президента. Он это и продолжит, потому что играть от оппозиции – гораздо проще, ты критикуешь кого-то, привязываясь к нему в информационном поле», — предположил эксперт.

Пользователи социальной сети взбесились из-за манипуляций Олега Ляшко. Многие согласились с мнением аналитика, что народный депутат практически распущенной Верховной Рады решил воспользоваться популярностью президента. А кроме того, завидует успеху Владимира Зеленского:

«Вместо того что бы помочь новому президенту он будет топить его все начинания. Это всё от зависти и от дурости!!! Его же не выбрали»; «Ляшко привык всю жизнь задницу подставлять! А щас он никому не интересен!)))) Вот он и бесится))))»; «Его жаба давит ,что его народ не уважает..и он не Призидент»; «Как хорошо пиарится на фоне нового президента а вдруг кусочек славы перепадёт Ляшко».

Многие украинцы пришли в ярость из-за яркого поступка нардепа. Они призвали наказать Олега Ляшко: досрочно выгнать из парламента или вовсе посадить:

«Позор некоторым мужчинам имея красивых женщин в мире пользуются ласками этого подонка! Долой Ляшко из Рады!!!»; «Неужели нельзя избавится от этого дол..ёба,его надо вывести в Гей-Срану и пусть его светлая улыбка и радостная жопа удовлетворяются. Олег Ляшко использует Зеленского как плацдарм для создания информационных поводов»; «Дать команду соответствующим службам пусть покажут сколько этот грамотей наворовал и посадить пожизненно. И процесс пойдет»; «Ляшко задолбал всех и вся. Кормушка закончилась. Свободен»; «Пора как-то его поставить на место, но должна же быть какая то культура поведения,он же депутат»; «Господин Ляшко твои рыночные трюки больше не работают, иди коров тролить, ты проигравший, не смеши мир …. если есть капля чести — дороги нет, яма».

Источник: https://politeka.net