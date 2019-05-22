Гройсман: Президент должен сейчас провести переговоры с МВФ

22.05.2019 07:11

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что на данный момент одной из основных задач президента Владимира Зеленского является проведение переговоров с представителями Международного валютного фонда. Так пишет replyua.net, ссылаясь на «Ліга.net».



Ведь украинской власти предстоит принять решение относительно формата дальнейшего сотрудничества с МВФ. В частности, существует необходимость рассмотреть программу сотрудничества. На последней всегда значатся четыре подписи: президента, премьер-министра, министра финансов, а также главы Национального банка. Следовательно, гарант украинской Конституции должен прежде провести переговоры с представителями Международного валютного фонда. Это поможет более точно определиться с параметрами пересмотра программы дальнейшего сотрудничества.



Напомним, что ранее Владимир Гройсман заявил об отсутствии перспективы у Владимира Зеленского изменить размер платежей за коммунальные услуги. Ведь тарифы на коммуналку продиктованы именно Международным валютным фондом. Соглашение с последним предусматривает рост цен на коммунальные услуги. В противном случае Украина не сможет получать транши. А это чревато финансовым кризисом.