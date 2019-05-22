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Избирательный закон Зеленского не будет принят: стало известно, какие партии не поддержат президента
БПП, "Відродження" и партия Ляшко не будут голосовать за новый Избирательный кодекс, который внес в Парламент Зеленский. Об этом их представители сообщили во время заседания в ВР, передает "Диалог.UA".
22 мая в Верховной Раде состоится внеочередное заседание, которое накануне было инициировано избранным президентом Владимиром Зеленским.
В Блоке Порошенко говорят, что списки должны быть открытыми, а снижение барьера приведет в Раду "карманные региональные партии". Но этого Рада принять явно не успеет. "БПП не будет голосовать за этот законопроект", - заявил глава фракции Герасимов.
Он также подчеркнул, что указ Зеленского о роспуске Рады неконституционен.
В группе "Відродження" тоже отказалась поддерживать законопроект о выборах. Требуют открытых списков, которые на досрочных выборах внедрить невозможно.
Также глава "радикалов" Олег Ляшко заявил, что его партия не будет голосовать за законопроект. "Воля народа" говорит, что не будет голосовать против мажоритарки и закрытых списков. А глава фракции "Самопомощи" Олег Березюк заявил, что если "хотите открыть списки, открывайте их сами и публикуйте на каждом столбе".
Отметим, что Юлия Тимошенко готова поддержать законопроект, который внес в Ппарламент Зеленский. Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий раскритиковал первые решения Владимира Зеленского.
Теги: Донбасс, закон, Верховная Рада, Зеленский
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