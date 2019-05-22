- САП открыла уголовное дело против Порошенко17:20
- Кабмин одобрил план реформирования экстренной медпомощи17:07
- Избирательный закон Зеленского не будет принят: стало известно, какие партии не поддержат президента16:48
- У стен Верховной Рады Нацкорпус устроил пикет16:35
- В отставку уходит Гройсман и ряд министров. Что будет с правительством дальше?16:17
- «Господин Ляшко, ваши трюки больше не работают»: радикал осрамился перед Зеленским16:00
- Украинцев обяжут получать ID-карточки - готов законопроект Кабмина15:46
- Миссия МВФ не видит оснований для представления очередного транша: названы основные причины15:30
- Зеленский назначил первым замом главы СБУ руководителя ООО «Студия Квартал-95»15:15
- На сайте Верховной Рады появился первый законопроект Зеленского15:00
Эксперт: «С 1 июля рынок электроэнергии могут начать вводить поэтапно»
Руководитель энергетической секции поддержки Украины в Еврокомиссии Торстен Воллер заявил о том, что если не удастся запустить рынок электроэнергии полностью к 1 июля, он будет вводиться поэтапно.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Деловую столицу», Воллер подчеркнул, что это будет возможно лишь при условии, если удастся разработать четкий план действий. «Идеально было бы для нас, чтобы уже был какой-то частичный, первый этап уже состоялся 1 июля. И чтобы был четкий план действий: второй этап, третий этап, четвертый этап, который может быть прагматичный. И мы готовы там участвовать», - заявил чиновник.
По его словам, в апреле партнеры Украины обращались к Киеву с требованием решить некоторые вопросы до 1 июля, однако есть еще некоторые задачи, которые пока решить не удалось. До открытия рынка остается чуть более пяти недель, и европейские партнеры уже озвучили все мероприятия, которые должны быть проведены до начала июля.
Теги: Украина, Донбасс, рынок, электроэнергия
- Ударно возводим и... разрушаем
- Спикер Верховной Рады подал в отставку
- Спрос на украинских IТ-специалистов превышает предложение почти в 2 раза
- Преподавателей вузов не пошлют воевать на Донбасс
- Кривонос рассказал о российской угрозе перед парламентскими выборами в Украине
- Эксперт об отмене госрегулирования цен: Будет дикий рынок
- Война на Донбассе: боевики захватили 8 военных ВСУ14:02
- Новинский призвал Зеленского разблокировать оккупированный Россией Донбасс11:45
- На КПВВ "Новотроицкое" задержали группу пограничников-вымогателей10:00
- Главари "ДНР" и "ЛНР" Пушилин и Пасечник готовят экстренное заявление к Зеленскому 08:46
- Любовница главы «ДНР» разозлила украинцев постыдной роскошью22:02
- В «Л-ДНР» усиливают антиукраинские информационные мероприятия, – разведка21:37
- Ехал в сторону РФ: наблюдатели ОБСЕ заметили на Донбассе автобус с грузом-20020:29
- В Мариуполе пьяный дончанин избил лаборанта19:28
- Зеленского призвали отменить экономическую блокаду Донбасса16:40
- В ОРЛО на шахтах-копанках погибли двое горняков 16:24
- САП открыла уголовное дело против Порошенко17:20
- Кабмин одобрил план реформирования экстренной медпомощи17:07
- Избирательный закон Зеленского не будет принят: стало известно, какие партии не поддержат президента16:48
- У стен Верховной Рады Нацкорпус устроил пикет16:35
- В отставку уходит Гройсман и ряд министров. Что будет с правительством дальше?16:17
- «Господин Ляшко, ваши трюки больше не работают»: радикал осрамился перед Зеленским16:00
- Украинцев обяжут получать ID-карточки - готов законопроект Кабмина15:46
- Миссия МВФ не видит оснований для представления очередного транша: названы основные причины15:30
- Зеленский назначил первым замом главы СБУ руководителя ООО «Студия Квартал-95»15:15
- На сайте Верховной Рады появился первый законопроект Зеленского15:00
- Эксперт рассказала, как лечат аллергию13:30
- У Супрун оголосили про жорстку заборону на лікування: “Вони все одно помруть”13:15
- Как без таблеток избавиться от головной боли12:45
- Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины15:37
- Инаугурация Зеленского: назван самый плохой знак14:48
- Как определить у себя диабет: названы главные симптомы10:28
- Пять больших разочарований украинцев. Станет ли Зеленский шестым?21:57
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы21:16
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"19:39
- Потеют ноги: почему и что делать?17:30
- Армия не будет присягать Зеленскому: развенчан громкий миф
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"
- Зеленский сделал экстренное заявление о сделке с Порошенко: «Это самое ценное»
- Как определить у себя диабет: названы главные симптомы
- Недолго Кремль радовался: Зеленский сразу же нанес превентивный удар по Путину
- Кремль в панике: "ДНР/ЛНР" разваливаются на глазах, сепаратисты массово отказываются воевать за РФ
- Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины
- Зеленский исполнил свое первое "мини-обещание"
- Резонансное ДТП с Зайцевой: запущено расследование по новому скандальному обвинению
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы