Эксперт: «С 1 июля рынок электроэнергии могут начать вводить поэтапно»

22.05.2019 12:15

Руководитель энергетической секции поддержки Украины в Еврокомиссии Торстен Воллер заявил о том, что если не удастся запустить рынок электроэнергии полностью к 1 июля, он будет вводиться поэтапно.



Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Деловую столицу», Воллер подчеркнул, что это будет возможно лишь при условии, если удастся разработать четкий план действий. «Идеально было бы для нас, чтобы уже был какой-то частичный, первый этап уже состоялся 1 июля. И чтобы был четкий план действий: второй этап, третий этап, четвертый этап, который может быть прагматичный. И мы готовы там участвовать», - заявил чиновник.



По его словам, в апреле партнеры Украины обращались к Киеву с требованием решить некоторые вопросы до 1 июля, однако есть еще некоторые задачи, которые пока решить не удалось. До открытия рынка остается чуть более пяти недель, и европейские партнеры уже озвучили все мероприятия, которые должны быть проведены до начала июля.