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Кабмин одобрил план реформирования экстренной медпомощи
Министерство здравоохранения разработало план развития экстренной медицинской помощи, который 22 мая был утвержден правительством. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Как сообщается, трансформация экстренной медицинской помощи позволит принципиально улучшить качество и доступность такой помощи, чтобы в критической ситуации каждый украинец оперативно получал необходимую помощь. С другой стороны, в министерстве хотят поддержать престиж профессий работников экстренной медицинской помощи и обеспечить достойную оплату их труда.
В МОЗ рассказали также, как изменится экстренная медицинская помощь в течение пяти лет.
Во-первых, в Украине обновят алгоритмы работы диспетчерских и создадут новую IT-инфраструктуру. Это поможет диспетчеру оперативно получать информацию о каждом вызове.
Во-вторых, работники экстренной медпомощи получат новые обучающие материалы.
В-третьих, обновят обязательные протоколы диспетчеров и протоколы бригад. Кроме того, работники получат новое оборудование и автомобили.
Сообщается также, что экстренные медработники будут получать достойную оплату труда, а приемные отделения в больницах перестроят.
Первый этап изменений начнется уже в этом году в шести пилотных регионах.
Ранее Кабмин утвердил тарифы Национальной службы здоровья для медицинских учреждений первичной медицины на 2019 год.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, скорая помощь, Кабмин, медпомощь
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