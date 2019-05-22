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На сайте Верховной Рады появился первый законопроект Зеленского
На сайте Верховной Рады 22 мая опубликован первый законопроект, инициатором которого выступил президент Украины Владимир Зеленский.
Законопроект №10317 "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса" определен президентом как неотложный, пишет Гордон.
Предложенным законопроектом предусматривается внесение изменений в закон Украины "О публичных закупках".
"Принятие законопроекта позволит законодательно урегулировать вопрос своевременной закупки товаров и услуг для подготовки и проведения выборов в Украине, а также обеспечит однозначное применение норм законов о выборах и устранение их неточностей в части осуществления избирательными комиссиями закупок указанных товаров и услуг", – сказано в пояснительной записке к документу.
21 мая президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с предложением созвать 22 мая внеочередное пленарное заседание парламента. Президент просит спикера внести в повестку дня вопросы о принятии изменений в законы "О выборах народных депутатов Украины" и "О публичных закупках".
Парубий издал распоряжение о назначении внеочередного заседания парламента на 22 мая в 12.00.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, законопроект, Верховная Рада
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