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Начальник Службы госохраны Гелетей написал рапорт об отставке

22.05.2019 19:31
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Начальник Службы госохраны Гелетей написал рапорт об отставке

Начальник Управления госохраны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей подал рапорт об освобождении с занимаемой должности. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Гелетей опубликовал фото рапорта и отметил:

«Для себя я решил, что напишу рапорт на увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно… Идя с должности руководителя Управления государственной охраны Украины, я буду продолжать свою преданную службу государству, народу, закону».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, отставка, охрана
 
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