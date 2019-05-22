Начальник Службы госохраны Гелетей написал рапорт об отставке

22.05.2019 19:31

Начальник Управления госохраны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей подал рапорт об освобождении с занимаемой должности. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Гелетей опубликовал фото рапорта и отметил:

«Для себя я решил, что напишу рапорт на увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно… Идя с должности руководителя Управления государственной охраны Украины, я буду продолжать свою преданную службу государству, народу, закону».

Источник: https://donpress.com