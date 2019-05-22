«Никто плакать не будет, конец истории Украины не произойдет»: Богдан прокомментировал отставку Гройсмана

22.05.2019 14:16

Новый глава Администрации президента Андрей Богдан, комментируя заявление об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана, заявил, что никто плакать не будет, если он покинет свой пост.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «112 Украина», передает replyua.net. Кроме того, Богдан уточнил, что коллапса системы управления и экономики в Украине не произойдет из-за ухода господина Гройсмана.



«Хочу расстроить господина премьер-министра, никто плакать не будет, если он все-таки внесет такое представление, конец истории Украины не произойдет», - подчеркнул Богдан. Он также сообщил, что в то время, пока в нашей стране будет отсутствовать премьер-министр, его обязанности будет исполнять первый вице-премьер и и. о. министров на местах. Богдан также уверено заявил, что решение Владимира Гройсмана покинуть свое место на этом посту - это, одно из самых правильных решений премьера, так как у старых чиновников якобы есть желание повесить возможные проблемы на нового президента Владимира Зеленского.

Источник: https://replyua.net