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Онищенко планирует свое возвращение в Украину и примет участие в выборах

22.05.2019 10:45
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Онищенко планирует свое возвращение в Украину и примет участие в выборах

Нардеп Александр Онищенко, который сбежал из Украины, заявил о планах вернуться в страну и рассматривает вариант участия в досрочных выборах.

Об этом Онищенко заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Я в Киев вернусь еще, я просто написал в судебные органы, что готов участвовать в своем судебном процессе. Завтра у меня будет первое судебное заседание, думаю, на второе уже я приеду. Думаю, 10 дней — две недели», — сказал беглый нардеп.

Также он отметил, что планирует через суд добиться справедливости и привлечь к ответственности экс-президента Порошенко из-за коррупционных схем.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, выборы, возвращение, нардеп
 
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