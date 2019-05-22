Погода в Украине утомит холодом: обрушится опасный циклон

22.05.2019 08:01

Средина рабочей недели не будет отличаться особым погодным комфортом

Украинцев ждут дожди и грозы.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко:

«В ближайшее время дожди с грозами вероятные снова на Западе Украины, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, в Кропивницком и районах, в Черкасской и Одесской, местами в Крыму».

21 мая циклон Axel принесет атмосферные фронты, которые спровоцируют дожди на половине территории Украины:

Известно, что в западных областях и на севере страны станет немного прохладнее:

«А также на Западе — там до + 15 + 22 градусов, на севере до + 19 + 23 градусов».

На юге же и на востоке Украины ожидается + 25 + 30 градусов.

Возможны порывы сильного ветра:

«Ветер юго-восточный, 5-12 м / с».

В Киеве сегодня температура воздуха снизится до +22, +23 градусов:

«Есть вероятность дождя с грозой. В дальнейшем в столице ожидаются периодические дожди, как будут чередоваться с прояснениями ».

Источник: https://politeka.net