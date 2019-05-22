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Путин придет к Зеленскому - никуда не денется
Непредсказуемость и неконтролируемость из Кремля – вот неоспоримое преимущество Владимира Зеленского в игре с Путиным, которое он не имеет морального права не использовать.
Как пишет военный эксперт Олег Жданов для "Обозревателя", Путин непременно будет вынужден сам начать переговоры с Украиной, и Зеленскому нужно непременно дождаться этого момента.
Кремль хоть и пытается принудить Банковую к первому шагу в переговорах: идет на запугивания, экономические санкции, но самая невыгодная позиция именно у Кремля, передает "Диалог.UA". "Глава российского МИДа Сергей Лавров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому "по-христиански" обменять "всех на всех" на Донбассе.
Одновременно президент РФ Владимир Путин пока не поздравил нового украинского президента с победой на выборах. Что в Кремле ждут от Зеленского и как оценивают перспективы использования его в своих целях? Кремль будет относиться к Зеленскому хуже, чем к Порошенко, потому что он ими не контролируем. На сегодняшний день они не понимают вектор его политики. И это вводит Путина в ступор.
Из-за этого он нервничает и злится. Ситуация для России сейчас архиплохая. Мяч на их поле, и именно они заинтересованы в первом шаге.
Потому что до декабря месяца надо подписать новый контракт на транзит газа через нашу трубу в Европу. Сначала Путин пытался запугать. Кстати, он не отменил свое решение о том, что с 1 июня Россия прекращает поставки в Украину нефти и дизтоплива. То есть он свою линию гнет, его эмбарго должно вступить в силу буквально через 10 дней – "привет" от Путина. Поэтому он пытается сделать так, чтобы Зеленский первым пришел и сказал: "Владимир Владимирович, давайте договариваться". И тогда тот скажет: "Ну, брат, ты понимаешь, нужна хорошая цена транзита" и так далее.
Эрдоган переиграл Путина по полной программе, он сделал ему шах и мат. Он принял трубу, которая по объему может пропустить всего 15 миллиардов кубометров, но при этом поставил жесткое условие, что 10 из них он заберет на нужды Турции. С учетом того, что Эрдоган принял 4 трубы, а выходит из Турции в Европу одна, понятно, что он отожмет максимальную цену. То есть "Турецкий поток" не состоялся, провалился. "Северный поток-2" будет готов, как минимум, через 3 года. У Путина очень плохая позиция для переговоров, и он максимально пытается запугать.
Путин, как и крокодил, не умеет ходить задом – он не может остановиться или сделать шаг назад. Он всегда должен действовать с позиции силы, с позиции диктатора. Так как он не может сделать шаг назад, надо вынудить Зеленского пойти на переговорный процесс первым.
Чтобы Путин сказал россиянам: видите, он ко мне сам пришел. Я надеюсь, что в команде Зеленского это очень хорошо понимают, и вряд ли они будут делать первый шаг. Что делает Лавров? Месседж Зеленского о том, что готовы менять пленных "всех на всех", он пытается использовать, во-первых, как платформу для диалога, а во-вторых, для продвижения Украинской православной церкви Московского патриархата. На сегодняшний день эта церковь терпит поражение, надо вернуть ее статус.
И потом через верующих, через проповедь влиять на настроения электората, двигать партию "За життя", "Оппоблок" в Верховную Раду. Заход издалека. Но тут экспертно нужно подойти к вопросу списков – какие списки будут с нашей стороны и с их стороны. Эта игра может длиться бесконечно.
Я считаю, что Зеленскому надо четко держать свою позицию и ждать, когда Путин к нему придет. Путин никуда не денется. Меркель уже четко обозначила свою позицию, что она за Россию – она хочет снять санкции, она хочет вернуть России голос в ПАСЕ. Она четко понимает: если контрактов на декабрь не будет, им придется покупать американский газ или газ из других источников.
Источник: www.dialog.ua
Теги: политика, Донбасс, Путин, Зеленский
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