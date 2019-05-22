Рада отклонила законопроекты президента - у Зеленского отреагировали

22.05.2019 18:45

22 мая, на внеочередном заседании, Верховная Рада отклонила два законопроекта, поданные президентом Украины Владимиром Зеленским.

Им предлагались проекты законов о внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" и о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках".

Между тем, у Зеленского увидели, какие отношения между президентом и парламентом, поэтому, реагируя, будут действовать по одному из разработанных планов, подчеркнул Руслан Стефанчук, которого назначили представителем президента в Верховной Раде. Стефанчук напомнил, что Президент Украины наделен только правом законодательной инициативы, и, если Рада отказывается менять закон о выборах, то выборы могут пройти и по старому закону.

"То, что было внесено сегодня, было результатом компромисса. Мы - за открытые списки и за избирательный кодекс, мы за снижение барьеров. Закрытые списки - не лучший вариант, но это точно не гречкосей и мажоритарщина",

- заявил Руслан Стефанчук.

По его словам, Владимир Зеленский будет и в дальнейшем поднимать вопрос о выборах по отрытым спискам:

"В ходе консультаций было сказано, что в то время, которое у нас есть, мы успеем отказаться от мажоритарки и снизить барьер - для того, чтобы к власти пустить новые силы, которые не могут набрать 5%, но пользуются поддержкой в обществе. Мы восприняли этот подход как промежуточный. В новой Раде мы все равно будем ставить вопрос о выборах по открытым спискам. Для нас это принципиально. Это европейское качество подхода ".

Также представитель президента сообщил, что указ о роспуске Рады будет опубликован завтра, 23 мая.

Источник: http://kr24.com.ua