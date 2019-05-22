- САП открыла уголовное дело против Порошенко17:20
- Кабмин одобрил план реформирования экстренной медпомощи17:07
- Избирательный закон Зеленского не будет принят: стало известно, какие партии не поддержат президента16:48
- У стен Верховной Рады Нацкорпус устроил пикет16:35
- В отставку уходит Гройсман и ряд министров. Что будет с правительством дальше?16:17
- «Господин Ляшко, ваши трюки больше не работают»: радикал осрамился перед Зеленским16:00
- Украинцев обяжут получать ID-карточки - готов законопроект Кабмина15:46
- Миссия МВФ не видит оснований для представления очередного транша: названы основные причины15:30
- Зеленский назначил первым замом главы СБУ руководителя ООО «Студия Квартал-95»15:15
- На сайте Верховной Рады появился первый законопроект Зеленского15:00
САП открыла уголовное дело против Порошенко
Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по фактам возможной преступной деятельности должностных лиц ПАО «Центрэнерго» и Фонда государственного имущества Украины, которые по их данным координировались экс-президентом Украины Петром Порошенко и народным депутатом Игорем Кононенко. Об этом сообщают в пресс-службы САП.
Как стало известно, что соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований на основании заявлений экс-нардепа Дмитрия Крючкова, подозреваемого в хищении средств «Запорожьеоблэнерго». В САП отметили:
«В заявлении отмечается, что должностные лица и члены наблюдательного совета ПАО „Центрэнерго“, совместно с должностными лицами ФГИУ и рядом должностных лиц органов государственной власти, используя свои служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета ПАО „Центрэнерго“ с целью хищения средств общества, контрольный пакет акций которого принадлежит государству. Вместе с тем, как утверждает заявитель, совместные действия указанной группы лиц координировались народным депутатом Украины Кононенко И.В. и бывшим президентом Украины».
Отмечается, что результатом преступных действий является реализация схемы завладения имуществом ПАО «Центрэнерго» путем утверждения результатов конкурса по приватизации принадлежащего государству пакета акций общества. В то же время средства в сумме более 6 млрд. грн., которые должны получены от такого отчуждения, предварительно незаконно выведены из ПАО «Центрэнерго» и конвертированы через подконтрольные субъекты хозяйствования в течение 2016−2018 годов. На данный момент досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 364 УК Украины.
Кроме того, в САП открыли еще три производства по заявлениям Крючкова — злоупотребление служебным положением должностными лицами ОАО «Черкассыоблэнерго» и ОАО «Азот», по преступной деятельности должностных лиц ПАО «Центрэнерго» при закупке угля, хищение имущества и денег ЧАО «Нижнеднестровская ГЭС» и «Укргидроэнерго».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, уголовное дело, Порошенко
- Прокуратура взялась за председателя "Фонда социального страхования" "ДНР"
- С нелегального пункта приёма изъяли 372 кило металла (ФОТО)
- В Донбассе главврача арестовали за взятку
- В Донбассе подчинённый жестоко расправился с семьёй начальника
- В Донецкой области госслужащие нанесли 55 тысяч ущерба бюджету
- Правоохранители закрыли уголовные дела видных украинских политиков: "Невиновны!" (ВИДЕО)
- Война на Донбассе: боевики захватили 8 военных ВСУ14:02
- Новинский призвал Зеленского разблокировать оккупированный Россией Донбасс11:45
- На КПВВ "Новотроицкое" задержали группу пограничников-вымогателей10:00
- Главари "ДНР" и "ЛНР" Пушилин и Пасечник готовят экстренное заявление к Зеленскому 08:46
- Любовница главы «ДНР» разозлила украинцев постыдной роскошью22:02
- В «Л-ДНР» усиливают антиукраинские информационные мероприятия, – разведка21:37
- Ехал в сторону РФ: наблюдатели ОБСЕ заметили на Донбассе автобус с грузом-20020:29
- В Мариуполе пьяный дончанин избил лаборанта19:28
- Зеленского призвали отменить экономическую блокаду Донбасса16:40
- В ОРЛО на шахтах-копанках погибли двое горняков 16:24
- САП открыла уголовное дело против Порошенко17:20
- Кабмин одобрил план реформирования экстренной медпомощи17:07
- Избирательный закон Зеленского не будет принят: стало известно, какие партии не поддержат президента16:48
- У стен Верховной Рады Нацкорпус устроил пикет16:35
- В отставку уходит Гройсман и ряд министров. Что будет с правительством дальше?16:17
- «Господин Ляшко, ваши трюки больше не работают»: радикал осрамился перед Зеленским16:00
- Украинцев обяжут получать ID-карточки - готов законопроект Кабмина15:46
- Миссия МВФ не видит оснований для представления очередного транша: названы основные причины15:30
- Зеленский назначил первым замом главы СБУ руководителя ООО «Студия Квартал-95»15:15
- На сайте Верховной Рады появился первый законопроект Зеленского15:00
- Эксперт рассказала, как лечат аллергию13:30
- У Супрун оголосили про жорстку заборону на лікування: “Вони все одно помруть”13:15
- Как без таблеток избавиться от головной боли12:45
- Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины15:37
- Инаугурация Зеленского: назван самый плохой знак14:48
- Как определить у себя диабет: названы главные симптомы10:28
- Пять больших разочарований украинцев. Станет ли Зеленский шестым?21:57
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы21:16
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"19:39
- Потеют ноги: почему и что делать?17:30
- Армия не будет присягать Зеленскому: развенчан громкий миф
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"
- Зеленский сделал экстренное заявление о сделке с Порошенко: «Это самое ценное»
- Как определить у себя диабет: названы главные симптомы
- Недолго Кремль радовался: Зеленский сразу же нанес превентивный удар по Путину
- Кремль в панике: "ДНР/ЛНР" разваливаются на глазах, сепаратисты массово отказываются воевать за РФ
- Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины
- Зеленский исполнил свое первое "мини-обещание"
- Резонансное ДТП с Зайцевой: запущено расследование по новому скандальному обвинению
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы