«Сильні зливи, шквалисте посилення вітру та град»: синоптик уточнила прогноз погоди на 23 травня

22.05.2019 19:15

Відомий український синоптик Наталя Діденко розповіла українцям якою буде погода завтра, 23 травня, передає replyua.net. Свіжий прогноз з’явився на її особистій сторінці в «Фейсбук». Так, за словами експерта, у більшості областей України очікуються короткочасні грозові дощі, а в окремих районах можливі сильні зливи, шквалисте посилення вітру та град.



«Атмосфера над Україною продовжує втримувати нестабільну погоду. 23-го травня у більшості областей - знову короткочасні грозові дощі. При грозах в окремих районах ймовірні сильні зливи, шквалисте посилення вітру та град. Менша ймовірність опадів, тобто, більше сонця та сухих тривалих пауз завтра - на Одещині. Температура повітря протягом дня очікується +20+26 градусів, на Заході +16+22 градуси», - пише Діденко. Щодо ситуації у столиці Україні, місті Києві, то воно 23 травня опиниться у вологій атмосфері, ймовірний дощ із грозою, але й прояснення із сонцем також будуть присутні.



«У Києві четвер опиниться у вологій атмосфері, є ймовірність дощу з грозою, але й прояснення із сонцем також будуть присутні. Тобто, парасолі та темні окуляри - одночасно. Температура повітря у столиці завтра досягне +23+25 градусів. При грозі не ховайтеся під самотнім деревом, особливо високим, якщо ви - в машині, пересидіть грозу, вона, зазвичай, швидко переміщується, вода - хороший провідник струму, тому від водойми - подалі. І не забудьте заспокоїти тварин, які бояться грози. Словом, допомагайте усім, хто поруч і будьте людьми в усьому», - дала пораду Наталя Діденко.