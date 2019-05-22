- У Зеленского поделились планами касательно ближайших зарубежных визитов президента21:45
- «Так что? Сделаем их вместе?», - Зеленский призвал не голосовать за гречку на выборах в Раду21:32
- Зеленский анонсировал масштабную встречу с МВФ: названа судьбоносная дата21:10
- Зеркаль объяснила, почему отказалась работать в АПУ20:49
- Пристайко рассказал, что хочет сделать Зеленский с переговорным процессом по Донбассу20:37
- Субсидия в Украине: названы категории, рискующие потерять пособие20:20
- Украинские военные отразили атаку НВФ и получили ранения20:03
- Начальник Службы госохраны Гелетей написал рапорт об отставке19:31
- «Сильні зливи, шквалисте посилення вітру та град»: синоптик уточнила прогноз погоди на 23 травня19:15
- Под Мариуполем разворовали блокпост19:00
Субсидия в Украине: названы категории, рискующие потерять пособие
С мая для украинцев, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг, началось переоформление госпомощи на летний (не отопительный) сезон, который продлится до 1 октября. Об этом сообщает telegraf.com.ua.
Как разъяснило Министерство социальной политики, субсидию переназначат тем, у кого нет долгов по состоянию на 1 мая, остальным придется сперва погасить либо реструктуризировать (рассрочить) недоимку.
Как начисляют
В профильном департаменте Минсоцполитики нам уточнили: если субсидиант получил в марте и апреле субсидию наличными, не имеет долгов по оплате комуслуг за февраль и март, уровень доходов и состав его семьи не изменился (никто не родился, не умер, не въехал и не выехал из жилья), то такому человеку госпомощь переназначат автоматически и выдадут ее, как и раньше, наличными: на пенсионную карточку, для непенсионеров — через Ощадбанк или через «Укрпочту». Если, конечно, госпомощь им положена на неотопительный сезон, когда суммы в платежках существенно меньше, чем в отопсезон.
Тем, у кого есть изменения в доходах или составе семьи, но нет долгов, а также внутренне перемещенным лицам (беженцам из Донбасса и Крыма), надо обратиться с заявлением в подразделение Минсоцполитики по месту регистрации (прописки). Это необходимо для корректного расчета суммы госпомощи, чтобы субсидиант не потерял своего либо не возвращал потом излишне начисленное.
А вот имеющие долг более 340 грн субсидию автоматически не получат — только после обращения в подразделение Минсоцполитики и погашения либо реструктуризации (рассрочки) долгов. После чего таким людям назначат госпомощь, если она положена, но выдадут уже в безналичной форме на сезон, как «не оправдавшим доверия». То есть они не смогут воспользоваться сэкономленными деньгами.
Как готовятся
Как сообщил Владимир Гройсман, субсидиантов-должников, получивших наличку, насчитывается 15-25%, в зависимости от региона. Теперь, с мая, часть суммы за комуслуги, которую оплачивает госбюджет, будет поступать на счет такого получателя в Ощадбанк и автоматически списываться с него, а субсидиант должен будет оплачивать свою часть. В случае накопления долгов более чем за месяц выплату госпомощи приостановят.
Для тех, кто обратился за субсидией после 1 января 2019 г. (таких около 100 тыс. семей, или 3% от общего количества получателей), ничего не изменится — до 1 октября они будут получать госпомощь в безналичной форме на счет в Ощадбанке и оплачивать свою часть сумм в платежках.
Министр соцполитики Андрей Рева 11 мая провел совещание, на котором поставил перед подчиненными три главные задачи: как можно быстрее переназначить субсидии тем, кому они положены «автоматом», ускорить прием и обработку заявлений от тех, кому субсидии надо переоформить, устранить недочеты в механизме перечисления денег от государства субсидиантам и поставщикам комуслуг.
Как проверяют
С 1 октября 2019 г. все субсидии по комуслугам должны выдавать исключительно наличкой, поэтому власти ужесточат проверки доходов получателей. В 2018 г. была организована совместная верификация (проверка) Минсоцполитики и Минфином их доходов в автоматическом режиме, которая показала свою эффективность: субсидиантов стало в 2,3 раза меньше, чем было в 2017-м, — осталось 3 млн домохозяйств, а было 7 млн.
По информации замминистра финансов Юрия Джигира, удалось сэкономить для госбюджета 6 млрд грн, или более 10% выделенных на субсидии средств. При этом многие получавшие субсидии сами отказались их продлевать, опасаясь выявления их скрытых доходов. Прежде всего, это касается семей, в которых есть трудовые мигранты, которые в Украине числятся безработными, а на самом деле работают за границей.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, субсидия, пособие, коммунальные услуги
- Пристайко рассказал, что хочет сделать Зеленский с переговорным процессом по Донбассу20:37
- Украинские военные отразили атаку НВФ и получили ранения20:03
- Под Мариуполем разворовали блокпост19:00
- Война на Донбассе: боевики захватили 8 военных ВСУ14:02
- Новинский призвал Зеленского разблокировать оккупированный Россией Донбасс11:45
- На КПВВ "Новотроицкое" задержали группу пограничников-вымогателей10:00
- Главари "ДНР" и "ЛНР" Пушилин и Пасечник готовят экстренное заявление к Зеленскому 08:46
- Любовница главы «ДНР» разозлила украинцев постыдной роскошью22:02
- В «Л-ДНР» усиливают антиукраинские информационные мероприятия, – разведка21:37
- Ехал в сторону РФ: наблюдатели ОБСЕ заметили на Донбассе автобус с грузом-20020:29
- У Зеленского поделились планами касательно ближайших зарубежных визитов президента21:45
- «Так что? Сделаем их вместе?», - Зеленский призвал не голосовать за гречку на выборах в Раду21:32
- Зеленский анонсировал масштабную встречу с МВФ: названа судьбоносная дата21:10
- Зеркаль объяснила, почему отказалась работать в АПУ20:49
- Пристайко рассказал, что хочет сделать Зеленский с переговорным процессом по Донбассу20:37
- Субсидия в Украине: названы категории, рискующие потерять пособие20:20
- Украинские военные отразили атаку НВФ и получили ранения20:03
- Развенчаны популярные мифы о гормонах19:47
- Начальник Службы госохраны Гелетей написал рапорт об отставке19:31
- «Сильні зливи, шквалисте посилення вітру та град»: синоптик уточнила прогноз погоди на 23 травня19:15
- Развенчаны популярные мифы о гормонах19:47
- Эксперт рассказала, как лечат аллергию13:30
- У Супрун оголосили про жорстку заборону на лікування: “Вони все одно помруть”13:15
- Как без таблеток избавиться от головной боли12:45
- Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины15:37
- Инаугурация Зеленского: назван самый плохой знак14:48
- Как определить у себя диабет: названы главные симптомы10:28
- Пять больших разочарований украинцев. Станет ли Зеленский шестым?21:57
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы21:16
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"19:39
- Армия не будет присягать Зеленскому: развенчан громкий миф
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"
- Зеленский сделал экстренное заявление о сделке с Порошенко: «Это самое ценное»
- Как определить у себя диабет: названы главные симптомы
- Недолго Кремль радовался: Зеленский сразу же нанес превентивный удар по Путину
- Зеленский исполнил свое первое "мини-обещание"
- Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины
- Кремль в панике: "ДНР/ЛНР" разваливаются на глазах, сепаратисты массово отказываются воевать за РФ
- Резонансное ДТП с Зайцевой: запущено расследование по новому скандальному обвинению
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы