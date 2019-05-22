«Так что? Сделаем их вместе?», - Зеленский призвал не голосовать за гречку на выборах в Раду

22.05.2019 21:32

Гарант Конституции Украины Владимир Зеленский утверждает, что во время выборов в украинский парламент граждане нашей страны выберут тех политиков, которые будут способны изменить государство. Как пишет replyua.net, об этом Владимир Александрович написал в «Фейсбук», реагируя на то, что Верховная Рада Украины в среду полностью провалила его проекты законов об изменениях избирательного законодательства.



Глава государства также отметил: «Они рассчитывают за деньги и гречку в очередной раз пролезть в парламент. Однако я имею убеждение, что они сильно ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, которые способны изменить государство не только на словах, но и на деле».



Помимо прочего Владимир Зеленский отметил, что провалив его законопроекты, «старые политики выбрали старую систему, ведь только она дает им шанс удлинить политическую жизнь». Напоследок президент Украины добавил: «Так что? Сделаем их вместе? 21 июля». Напомним, ранее сегодня стало известно, что пятый президент Украины Петр Порошенкопрокомментировал попытку Владимира Зеленского досрочно распустить Верховную Раду Украины, назвав это нарушением Конституции.