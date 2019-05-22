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«Так что? Сделаем их вместе?», - Зеленский призвал не голосовать за гречку на выборах в Раду

22.05.2019 21:32
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«Так что? Сделаем их вместе?», - Зеленский призвал не голосовать за гречку на выборах в Раду

Гарант Конституции Украины Владимир Зеленский утверждает, что во время выборов в украинский парламент граждане нашей страны выберут тех политиков, которые будут способны изменить государство. Как пишет replyua.net, об этом Владимир Александрович написал в «Фейсбук», реагируя на то, что Верховная Рада Украины в среду полностью провалила его проекты законов об изменениях избирательного законодательства. 

Глава государства также отметил: «Они рассчитывают за деньги и гречку в очередной раз пролезть в парламент. Однако я имею убеждение, что они сильно ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, которые способны изменить государство не только на словах, но и на деле». 

Помимо прочего Владимир Зеленский отметил, что провалив его законопроекты, «старые политики выбрали старую систему, ведь только она дает им шанс удлинить политическую жизнь». Напоследок президент Украины добавил: «Так что? Сделаем их вместе? 21 июля». Напомним, ранее сегодня стало известно, что пятый президент Украины Петр Порошенкопрокомментировал попытку Владимира Зеленского досрочно распустить Верховную Раду Украины, назвав это нарушением Конституции.



Теги: Донбасс, президент, голосование, Зеленский
 
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