- У Зеленского поделились планами касательно ближайших зарубежных визитов президента21:45
- «Так что? Сделаем их вместе?», - Зеленский призвал не голосовать за гречку на выборах в Раду21:32
- Зеленский анонсировал масштабную встречу с МВФ: названа судьбоносная дата21:10
- Зеркаль объяснила, почему отказалась работать в АПУ20:49
- Пристайко рассказал, что хочет сделать Зеленский с переговорным процессом по Донбассу20:37
- Субсидия в Украине: названы категории, рискующие потерять пособие20:20
- Украинские военные отразили атаку НВФ и получили ранения20:03
- Начальник Службы госохраны Гелетей написал рапорт об отставке19:31
- «Сильні зливи, шквалисте посилення вітру та град»: синоптик уточнила прогноз погоди на 23 травня19:15
- Под Мариуполем разворовали блокпост19:00
«Так что? Сделаем их вместе?», - Зеленский призвал не голосовать за гречку на выборах в Раду
Гарант Конституции Украины Владимир Зеленский утверждает, что во время выборов в украинский парламент граждане нашей страны выберут тех политиков, которые будут способны изменить государство. Как пишет replyua.net, об этом Владимир Александрович написал в «Фейсбук», реагируя на то, что Верховная Рада Украины в среду полностью провалила его проекты законов об изменениях избирательного законодательства.
Глава государства также отметил: «Они рассчитывают за деньги и гречку в очередной раз пролезть в парламент. Однако я имею убеждение, что они сильно ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, которые способны изменить государство не только на словах, но и на деле».
Помимо прочего Владимир Зеленский отметил, что провалив его законопроекты, «старые политики выбрали старую систему, ведь только она дает им шанс удлинить политическую жизнь». Напоследок президент Украины добавил: «Так что? Сделаем их вместе? 21 июля». Напомним, ранее сегодня стало известно, что пятый президент Украины Петр Порошенкопрокомментировал попытку Владимира Зеленского досрочно распустить Верховную Раду Украины, назвав это нарушением Конституции.
Теги: Донбасс, президент, голосование, Зеленский
- Президентом Грузии стал философ-экскурсовод
- Вхождение "ДНР" в состав России: названа дата возможного референдума о присоединении Донбасса к РФ
- Донецкие депутаты заявляют о возможности срыва голосования
- Наблюдатель пытается сорвать выборы в округе №52
- Генеральная ассамблея ООН подтвердила незаконность сепаратистского референдума в Крыму (ВИДЕО)
- Почему Путин не ввел войска в Украину в 2014 - Стрелков озвучил свою версию
- Пристайко рассказал, что хочет сделать Зеленский с переговорным процессом по Донбассу20:37
- Украинские военные отразили атаку НВФ и получили ранения20:03
- Под Мариуполем разворовали блокпост19:00
- Война на Донбассе: боевики захватили 8 военных ВСУ14:02
- Новинский призвал Зеленского разблокировать оккупированный Россией Донбасс11:45
- На КПВВ "Новотроицкое" задержали группу пограничников-вымогателей10:00
- Главари "ДНР" и "ЛНР" Пушилин и Пасечник готовят экстренное заявление к Зеленскому 08:46
- Любовница главы «ДНР» разозлила украинцев постыдной роскошью22:02
- В «Л-ДНР» усиливают антиукраинские информационные мероприятия, – разведка21:37
- Ехал в сторону РФ: наблюдатели ОБСЕ заметили на Донбассе автобус с грузом-20020:29
- Этим знакам Зодиака удается всегда выходить сухими из воды22:46
- Ученые создали прибор для борьбы с бессонницей22:25
- У Зеленского поделились планами касательно ближайших зарубежных визитов президента21:45
- «Так что? Сделаем их вместе?», - Зеленский призвал не голосовать за гречку на выборах в Раду21:32
- Зеленский анонсировал масштабную встречу с МВФ: названа судьбоносная дата21:10
- Зеркаль объяснила, почему отказалась работать в АПУ20:49
- Пристайко рассказал, что хочет сделать Зеленский с переговорным процессом по Донбассу20:37
- Субсидия в Украине: названы категории, рискующие потерять пособие20:20
- Украинские военные отразили атаку НВФ и получили ранения20:03
- Развенчаны популярные мифы о гормонах19:47
- Ученые создали прибор для борьбы с бессонницей22:25
- Развенчаны популярные мифы о гормонах19:47
- Эксперт рассказала, как лечат аллергию13:30
- У Супрун оголосили про жорстку заборону на лікування: “Вони все одно помруть”13:15
- Как без таблеток избавиться от головной боли12:45
- Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины15:37
- Инаугурация Зеленского: назван самый плохой знак14:48
- Как определить у себя диабет: названы главные симптомы10:28
- Пять больших разочарований украинцев. Станет ли Зеленский шестым?21:57
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы21:16
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"
- Зеленский сделал экстренное заявление о сделке с Порошенко: «Это самое ценное»
- Как определить у себя диабет: названы главные симптомы
- Недолго Кремль радовался: Зеленский сразу же нанес превентивный удар по Путину
- Зеленский исполнил свое первое "мини-обещание"
- Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины
- Кремль в панике: "ДНР/ЛНР" разваливаются на глазах, сепаратисты массово отказываются воевать за РФ
- Резонансное ДТП с Зайцевой: запущено расследование по новому скандальному обвинению
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы
- Любовница главы «ДНР» разозлила украинцев постыдной роскошью