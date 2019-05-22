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У стен Верховной Рады Нацкорпус устроил пикет

22.05.2019 16:35
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У стен Верховной Рады Нацкорпус устроил пикет

Представители партий ВО Свобода и Нацкорпус пикетируют Верховную Раду с требованием принять новый закон о выборах, сообщает УНИАН.

Так, участники митинга требуют от депутатов, в частности, проголосовать за закон о выборах по открытым партийным спискам.

Сейчас под зданием парламента собрались несколько сотен активистов. Ситуация спокойная, за порядком следят около 30 правоохранителей.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначил выборы на 21 июля. В то же время глава государства призвал спикера парламента Андрея Парубия созвать на 22 мая внеочередное заседание Рады. В повестку дня Зеленский просит включить вопросы, связанные с внесением изменений в избирательное законодательство и законодательство о публичных закупках.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, пикет, Верховная Рада
 
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