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У Зеленского поделились планами касательно ближайших зарубежных визитов президента
Разработан план относительно первых зарубежных визитов Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сказал в среду журналистам заместитель главы АП Вадим Пристайко, передает корреспондент УНН.
"С Президентом мы сейчас говорили несколько часов о том, каким образом мы можем сдвинуть этот процесс, который застрял на верхней точке: Минск, все процессы, включая миротворческие, Трехсторонняя контактная группа, нормандийський формат. Телефонные переговоры лидеров, которые состоялись сегодня, которые состоятся в ближайшее время. Этому был посвящен разговор с Президентом", - сказал Пристайко.
Он напомнил, что сегодня состоялся телефонный разговор между лидерами Германии, Франции и России, и отметил, что Украина сейчас хочет узнать о результатах.
"Мы сейчас узнаем, каковы были результаты, и будем планировать наш следующий шаг", - отметил он.
На вопрос о том, когда могут состояться первые зарубежные визиты Зеленского, дипломат сказал, что "есть план, который мы разработали на ближайшие месяцы".
"У нас есть план, который мы разработали на ближайшие месяцы - куда осуществляет первые визиты Президент. Куда будет самый первый визит - мы вам скажем в ближайшее время .... Приглашали на большое количество мероприятий, включая 5 июня, 4 июня. Нас приглашают на многие мероприятия. Мы сейчас выбираем, куда нам следует ехать, особенно первые визиты", - рассказал он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, президент, план, Зеленский
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