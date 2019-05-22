Украинцев обяжут получать ID-карточки - готов законопроект Кабмина

22.05.2019 15:46

Правительство выступает с инициативой ограничения срока действия паспортов-книжечек. Украинцев хотят обязать к получению новых биометрических документов в виде пластиковой ID-карты. Такие нормы содержит проект закона №10311, текст которого 21 мая появился на сайте ВРУ. Документ внес премьер-министр Владимир Гройсман.

Законопроект ограничивает срок действия бумажных паспортов для молодых людей, достигших 25-летнего возраста. Если за закон проголосуют в Раде, то 25-летним не будут вклеивать новое фото в бумажный паспорт. И, независимо от их желания, обменяют документ на пластик. Подобная норма предусмотрена и для граждан, которым предстоит вклеивать фото в 45 лет. С тем лишь исключением, что люди, не сменившие снимок в паспорте в 25 лет, не смогут “продлить” срок жизни старого документа до 45 лет – им заменят его сразу же.

А вот гражданам старше 45-лет никаких дополнительных действий совершать не придется – за их паспортами-книжечками правительство предлагает закрепить пожизненный статус. Разумеется, при условии, что на момент вступления закона в силу им исполнилось 45 лет, и они своевременно вклеили фото в документ.

Кабмин свои инициативы объясняет необходимостью приведения законодательства в соответствие с действующими нормами, а также настаивает, что полный переход на биометрические документы будет способствовать повышению уровня безопасности в стране. Поскольку подделать пластиковые паспорта с чипом куда сложнее, чем обычные. Напомним, ранее МОН посоветовало школьникам для регистрации на ВНО и поступления в вуз заблаговременно позаботиться об оформлении ID-карточки.

Источник: http://kr24.com.ua