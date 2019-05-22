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«Уже подписан указ»: названо имя нового секретаря СНБО

22.05.2019 17:40
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На должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины назначили бывшего главу Минфина Александра Данилюк, отвечавший в команде нового главы государства за международную, финансовую и экономическую деятельность.

Как передает replyua.net, с таким заявлением выступил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка в кулуарах Верховной Рады. «Этот вопрос уже решен, указ подписан», - отметил чиновник.

Более того, Рябошапка пояснил, что указ о назначении будет опубликован в самое ближайшее время, вероятно, до конца сегодняшнего дня.

Ранее в средствах массовой информации сообщили, что кандидатуру Данилюка озвучивал руководитель Администрации президента Андрей Богдан. По его словам, Данилюк — это специалист, который совершенно точно сможет провести ряд необходимых реформ в сфере обороны и закупок вооружения.



Теги: Донбасс, указ, СНБО
 
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