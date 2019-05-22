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В отставку уходит Гройсман и ряд министров. Что будет с правительством дальше?
Несколько министров, в том числе и премьер, уже написали заявления об увольнении. Что будет дальше? Уже известно, что Владимир Гройсман не останется исполняющим обязанности премьера. Его место может занять первый вице-премьер Степан Кубив, однако пока отставки всего правительства не будет.
Об этом рассказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
«Если парламент принимает отставку Гройсмана, то тогда уходит и весь Кабмин. И они будут исполнять обязанности до момента формирования нового правительства. Ситуации, что правительства не будет, не может быть в принципе. Но Гройсман точно не останется премьером»,
– убежден Владимир Фесенко.
По его словам, если предположить, что уволятся все министры, никто не захочет оставаться исполняющим обязанности, то будут работать их замы. Нестандартная ситуация, возможно, придется формировать техническое правительство, но Конституцией это не предусмотрено, подчеркнул эксперт.
В то же время, рассуждает собеседник, если парламент примет отставку силовых министров, то Зеленский должен предложить новых кандидатов. Он и пошел на досрочные выборы парламента для этого. Рада может и не проголосовать за назначение новых министров. Тогда исполнять обязанности могут их заместители. А вот за отставку генпрокурора Луценко, по мнению собеседника, голоса найдутся незамедлительно.
Фесенко прогнозирует:
«Тут возможны варианты. Первый – кто-то из юристов из команды Зеленского. Но который не имел никакого отношения к прокуратуре. Второй – кандидат из бывших или нынешних работников прокуратуры. У которых неплохая репутация, и они лояльны к Зеленскому. В том числе и заместитель начальника Главного следственного управления Сергей Горбатюк».
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, президент, министр, правительство, Гройсман, Зеленский
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