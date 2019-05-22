- Зеленский исполнил свое первое "мини-обещание"11:31
- Зеркаль приняла решение отказаться от должности замглавы АП11:15
- Назначение Зеленского обрастает скандальными деталями, грядет суд: «Отправил солдат на верную смерть»11:03
- Онищенко планирует свое возвращение в Украину и примет участие в выборах10:45
- Вакарчук пошел на хитрость ради участия в выборах: раскрыта неожиданная схема10:17
- Зеленский намерен провести в Украине референдум о России09:33
- Зеленский заставил нардепов работать всю ночь: «судьбоносный закон уже к утру»09:15
- Главари "ДНР" и "ЛНР" Пушилин и Пасечник готовят экстренное заявление к Зеленскому 08:46
- Новый глава АПУ прокомментировал возможность снижения тарифов в Украине08:30
- Зеленский назначил Андрея Ермака помощником президента Украины08:13
Вакарчук пошел на хитрость ради участия в выборах: раскрыта неожиданная схема
Новой партии Святослава Вакарчука пришлось использовать нестандартный метод для того, чтобы ее успели зарегистрировать до назначения досрочных выборов в Верховную Раду
21 мая партия лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос» получила документы о перерегистрации от Министерства юстиции. Об этом сообщается на странице политической силы в Facebook.
Как выяснилось, Вакарчук и его команда опасались, что не успеют зарегистрировать новую партию, поэтому решили использовать уже зарегистрированную политическую силу.
«Мы понимали, что времени у нас будет немного и мы можем не успеть самостоятельно зарегистрировать свою партию. Поэтому наши партнеры с малого и среднего бизнеса позволили нам использовать свою партию, которую они зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы. Мы перерегистрировали ее в партию «Голос» и идем на выборы», — рассказала руководитель штаба партии Юлия Клименко.
Кроме того, в партии призвали всех желающих присоединяться к их деятельности.
Напомним, ранее стало известно, какие партии могут попасть в Верховную Раду по итогам парламентских выборов.
Об этом говорится в итогах соцопроса, который совместно проводили центр «Социальный мониторинг», Украинский институт социальных исследований имени Яременко и Социологическая группа Рейтинг.
В частности, эксперты утверждают, что по итогам парламентской кампании в Верховную Раду пройдут четыре партии.
Речь идет о «Слуге народа», «Оппозиционной платформе — За життя», «Блоке Петра Порошенка Солидарность» и ВО «Батькивщине». Согласно результатов соцопроса, все эти партии преодолеют барьер на уровне 5%.
Что касается фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука, который недавно объявил о создании своей партии «Голос», то ему украинцы категорически не доверяют. Новоиспеченный политик, который на парламентских выборах хочет отобрать голоса на электоральном поле новоизбранного президента Владимира Зеленского, не сможет набрать даже 1%.
Отмечается, что за партию президента Владимира Зеленского «Слуга народа» готовы отдать свои голоса 29,5% украинцев, ОПЗЖ может получить 8,1%, БПП — 7,8%, «Батьківщина» — 6,7%.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, выборы, Вакарчук, Верховная Рада
- Вакарчук рассказал, кто будет в списке его партии «Голос»
- Что ждет украинцев в 2009 году
- Кличко реанимирует "УДАР" и уходит от Порошенко
- "Эпоха барыг в Верховной Раде должна закончиться" - Саакашвили создает партию и нацелен на смену власти в Украине (ВИДЕО)
- Мариупольский избирком предупредил "Фронт Змін". Партия обратилась в СБУ и милицию
- Коммунистический десант напал на «регионалов»
- На КПВВ "Новотроицкое" задержали группу пограничников-вымогателей10:00
- Главари "ДНР" и "ЛНР" Пушилин и Пасечник готовят экстренное заявление к Зеленскому 08:46
- Любовница главы «ДНР» разозлила украинцев постыдной роскошью22:02
- В «Л-ДНР» усиливают антиукраинские информационные мероприятия, – разведка21:37
- Ехал в сторону РФ: наблюдатели ОБСЕ заметили на Донбассе автобус с грузом-20020:29
- В Мариуполе пьяный дончанин избил лаборанта19:28
- Зеленского призвали отменить экономическую блокаду Донбасса16:40
- В ОРЛО на шахтах-копанках погибли двое горняков 16:24
- В «ДНР» на автобусной остановке зарезали мужчину13:48
- Сын Януковиича прокомментировал информацию о его визите в Донецк13:24
- Зеленский исполнил свое первое "мини-обещание"11:31
- Зеркаль приняла решение отказаться от должности замглавы АП11:15
- Назначение Зеленского обрастает скандальными деталями, грядет суд: «Отправил солдат на верную смерть»11:03
- Онищенко планирует свое возвращение в Украину и примет участие в выборах10:45
- Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею10:30
- Вакарчук пошел на хитрость ради участия в выборах: раскрыта неожиданная схема10:17
- На КПВВ "Новотроицкое" задержали группу пограничников-вымогателей10:00
- Вот почему вы боитесь любви, если верить вашему знаку Зодиака09:45
- Зеленский намерен провести в Украине референдум о России09:33
- Зеленский заставил нардепов работать всю ночь: «судьбоносный закон уже к утру»09:15
- Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины15:37
- Инаугурация Зеленского: назван самый плохой знак14:48
- Как определить у себя диабет: названы главные симптомы10:28
- Пять больших разочарований украинцев. Станет ли Зеленский шестым?21:57
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы21:16
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"19:39
- Потеют ноги: почему и что делать?17:30
- Приметы и суеверия: святые покровители по дате рождения09:02
- И пусть мужчины обзавидуются. 8 женских суперспособностей08:45
- В Украине запретили популярное обезболивающее средство19:40
- Армия не будет присягать Зеленскому: развенчан громкий миф
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"
- Зеленский сделал экстренное заявление о сделке с Порошенко: «Это самое ценное»
- Как определить у себя диабет: названы главные симптомы
- Недолго Кремль радовался: Зеленский сразу же нанес превентивный удар по Путину
- Кремль в панике: "ДНР/ЛНР" разваливаются на глазах, сепаратисты массово отказываются воевать за РФ
- Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины
- Резонансное ДТП с Зайцевой: запущено расследование по новому скандальному обвинению
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы
- Финал Игры престолов вызвал волну гнева: «Создатели все уничтожили», по всему миру начались протесты