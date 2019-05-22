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Зеленский исполнил свое первое "мини-обещание"

22.05.2019 11:31
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Зеленский исполнил свое первое "мини-обещание"

Еще до победы на выборах у Владимира Зеленского было много претензий к зданию Администрации президента. Он даже намеревался переехать с Банковой в открытый офис под Киевом. От идеи пришлось отказаться - из-за вопросов безопасности и других сложностей.

Но уже на следующий день после инаугурации были замечены изменения, о которых сообщили журналисты и депутаты. Так, на Банковой убрали охрану и открыли ворота.

"Под АП хорошо и можно гулять без паспорта", - пишет корреспондент 1+1 Ольга Василевская.

"Конец эпохи Лжи и Лицемерия", - отмечает Михаил Шнайдер.

"Первое мини-обещание выполнено. Постов правоохранителей на проходе к АП нет. Ждем, когда буду пускать в само здание", - сообщает Юрий Смирнов из LIGA.net. В комментариях он добавил, что теперь можно пройти к дому с химерами. "Зато сразу парковка новая нарисовалась", - заметили пользователи. 

 

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: политика, Донбасс, президент, Зеленский
 
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