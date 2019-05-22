Зеленский намерен провести в Украине референдум о России

Президент Украины Владимир Зеленский планирует вынести на всеукраинский референдум вопрос о формате переговоров с Россией. Об этом сообщил глава Администрации президента Андрей Богдан.

Так, новый глава АП уточнил:

«Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение».