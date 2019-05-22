Зеленский назначил Андрея Ермака помощником президента Украины

22.05.2019 08:13

Вчера, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Ермака помощником президента.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

«Назначить Ермака Андрея Борисовича помощником президента Украины», — говорится в указе № 311/2019.

Источник: https://donpress.com