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Зеленский назначил Андрея Ермака помощником президента Украины

22.05.2019 08:13
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Зеленский назначил Андрея Ермака помощником президента Украины

Вчера, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Ермака помощником президента.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

«Назначить Ермака Андрея Борисовича помощником президента Украины», — говорится в указе № 311/2019.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, президент, Зеленский
 
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