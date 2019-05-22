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Зеленский назначил первым замом главы СБУ руководителя ООО «Студия Квартал-95»

22.05.2019 15:15
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Зеленский назначил первым замом главы СБУ руководителя ООО «Студия Квартал-95»

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы СБУ — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. Об этом сказано в соответствующем распоряжении № 316/2019.

В тексте документа сказано:

«Назначить Баканова Ивана Геннадьевича первым заместителем Главы Службы безопасности Украины — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины».

Иван Баканов родился в Кривом Роге. Окончил Академию труда, социальных отношений в Киеве. С 25 января 2013 он является руководителем ООО «Квартал 95», а с 27 декабря 2013 — руководителем ООО «Студия Квартал-95».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, СБУ, руководство, назначение, Зеленский
 
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