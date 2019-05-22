- «Уже подписан указ»: названо имя нового секретаря СНБО17:40
- САП открыла уголовное дело против Порошенко17:20
- Кабмин одобрил план реформирования экстренной медпомощи17:07
- Избирательный закон Зеленского не будет принят: стало известно, какие партии не поддержат президента16:48
- У стен Верховной Рады Нацкорпус устроил пикет16:35
- В отставку уходит Гройсман и ряд министров. Что будет с правительством дальше?16:17
- «Господин Ляшко, ваши трюки больше не работают»: радикал осрамился перед Зеленским16:00
- Украинцев обяжут получать ID-карточки - готов законопроект Кабмина15:46
- Миссия МВФ не видит оснований для представления очередного транша: названы основные причины15:30
- Зеленский назначил первым замом главы СБУ руководителя ООО «Студия Квартал-95»15:15
Зеленский назначил первым замом главы СБУ руководителя ООО «Студия Квартал-95»
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы СБУ — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. Об этом сказано в соответствующем распоряжении № 316/2019.
В тексте документа сказано:
«Назначить Баканова Ивана Геннадьевича первым заместителем Главы Службы безопасности Украины — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины».
Иван Баканов родился в Кривом Роге. Окончил Академию труда, социальных отношений в Киеве. С 25 января 2013 он является руководителем ООО «Квартал 95», а с 27 декабря 2013 — руководителем ООО «Студия Квартал-95».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, СБУ, руководство, назначение, Зеленский
- СБУ объявила подозрение одной из руководительниц банка "ДНР"
- Порошенко назначил начальником столичного управления СБУ прокурора, который через суд избежал люстрации
- Порошенко готов назначить командующего Объединенными силами и назначить дату старта операции на Донбассе
- Офицер ГРУ, который руководит "самообороной" Славянска, признал, что привёл своих бойцов из Крыма (ВИДЕО)
- Стало известно, кого Зеленский назначит главой СБУ: названа фамилия
- "В верхах" очередные перестановки: уволен заместитель "главного спасателя" Украины
- Война на Донбассе: боевики захватили 8 военных ВСУ14:02
- Новинский призвал Зеленского разблокировать оккупированный Россией Донбасс11:45
- На КПВВ "Новотроицкое" задержали группу пограничников-вымогателей10:00
- Главари "ДНР" и "ЛНР" Пушилин и Пасечник готовят экстренное заявление к Зеленскому 08:46
- Любовница главы «ДНР» разозлила украинцев постыдной роскошью22:02
- В «Л-ДНР» усиливают антиукраинские информационные мероприятия, – разведка21:37
- Ехал в сторону РФ: наблюдатели ОБСЕ заметили на Донбассе автобус с грузом-20020:29
- В Мариуполе пьяный дончанин избил лаборанта19:28
- Зеленского призвали отменить экономическую блокаду Донбасса16:40
- В ОРЛО на шахтах-копанках погибли двое горняков 16:24
- «Уже подписан указ»: названо имя нового секретаря СНБО17:40
- САП открыла уголовное дело против Порошенко17:20
- Кабмин одобрил план реформирования экстренной медпомощи17:07
- Избирательный закон Зеленского не будет принят: стало известно, какие партии не поддержат президента16:48
- У стен Верховной Рады Нацкорпус устроил пикет16:35
- В отставку уходит Гройсман и ряд министров. Что будет с правительством дальше?16:17
- «Господин Ляшко, ваши трюки больше не работают»: радикал осрамился перед Зеленским16:00
- Украинцев обяжут получать ID-карточки - готов законопроект Кабмина15:46
- Миссия МВФ не видит оснований для представления очередного транша: названы основные причины15:30
- Зеленский назначил первым замом главы СБУ руководителя ООО «Студия Квартал-95»15:15
- Эксперт рассказала, как лечат аллергию13:30
- У Супрун оголосили про жорстку заборону на лікування: “Вони все одно помруть”13:15
- Как без таблеток избавиться от головной боли12:45
- Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины15:37
- Инаугурация Зеленского: назван самый плохой знак14:48
- Как определить у себя диабет: названы главные симптомы10:28
- Пять больших разочарований украинцев. Станет ли Зеленский шестым?21:57
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы21:16
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"19:39
- Потеют ноги: почему и что делать?17:30
- Армия не будет присягать Зеленскому: развенчан громкий миф
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"
- Зеленский сделал экстренное заявление о сделке с Порошенко: «Это самое ценное»
- Как определить у себя диабет: названы главные симптомы
- Недолго Кремль радовался: Зеленский сразу же нанес превентивный удар по Путину
- Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины
- Кремль в панике: "ДНР/ЛНР" разваливаются на глазах, сепаратисты массово отказываются воевать за РФ
- Зеленский исполнил свое первое "мини-обещание"
- Резонансное ДТП с Зайцевой: запущено расследование по новому скандальному обвинению
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы