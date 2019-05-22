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Зеленский заставил нардепов работать всю ночь: «судьбоносный закон уже к утру»
В течение ночи 22 мая будут готовы изменения к действующему закону о выборах, по которым состоятся досрочные выборы в Верховную Раду
Об этом заявил глава Администрации президента Андрей Богдан в эфире телеканала 112.
Он отметил, что все лидеры фракций на встрече с президентом Владимиром Зеленским 21 мая «согласовали общую позицию всех фракций завтра рассмотреть изменения в закон о выборах народных депутатов».
Богдан заявил, что во время встречи обсуждался вопрос о проведении парламентских выборов по пропорциональной системе, а также снижение проходного барьера до 3%.
Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан подтвердил, что изменения к закону о выборах предусматривают пропорциональную систему с закрытыми списками, хотя заверил, что команда Владимира Зеленского выступает за принятие Избирательного кодекса с открытыми списками. Богдан называет эти изменения «компромиссными» и временными — только для нынешних внеочередных выборов в парламент.
«Однако принятие этого кодекса в этом времени пока что невозможно, исходя именно с позиций народных депутатов, не из наших… Невозможно принять новый закон, можно внести изменения в действующий. Изменения к действующему закону по обоюдному согласию глав фракций народных депутатов и действующего президента будут касаться именно изъятия из текста закона нормы, которые регламентируют мажоритарную систему однопартийную и норму закона, которая снижает проходной барьер до 3%. Вот такой компромисс. Будут ли голоса под этот законопроект – большой вопрос, но у нас есть оптимизм», — сказал Богдан.
Добавим, президент решил распустить Верховную Раду несмотря на то, что накануне инаугурации фракция «Народный фронт» вышла из состава коалиции, пытаясь, тем самым, «продлить жизнь» действующему созыву Парламента до осени.
Народные депутаты надеялись, что после выхода «НФ» из коалиции президент даст Парламенту 30 дней на формирование нового большинства в Раде, а после 16 июня Владимир Зеленский не имел бы законного права распускать Раду.
Указ о роспуске Верховной Рады стал одним из первых для президента Владимира Зеленского.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, закон, Верховная Рада, Зеленский
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